Экипажи действовали парами

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космическил сил Российской Федерации и Белоруссии нанесли удары авиационными бомбами по условному противника в рамках учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Летчики выполнили применение авиационных бомб по наземным целям, обозначающим выдвигающиеся резервы условного противника. В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров. Истребительное прикрытие действий ударной авиации выполняли экипажи самолетов Су-57. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом полученного боевого опыта", - говорится в сообщении.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.