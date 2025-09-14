Боевую задачу выполнили операторы беспилотников 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Операторы 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили две антенны управления беспилотниками и станцию радиолокационной системы ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы ударных дронов поразили две антенны управления беспилотных летательных аппаратов и станцию радиолокационной системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.