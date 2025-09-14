Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Силы Балтийского флота отработали действия при оказании аварийно-спасательной помощи надводному кораблю в ходе стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дежурные силы аварийно-спасательного отряда Балтийского флота были подняты после получения сигнала бедствия от условно аварийного корабля, на борту которого возник пожар и требовалась буксировка в базу из-за потери хода. Роль условно аварийного корабля была отведена ракетному катеру Балтийской военно-морской базы", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что для выполнения задачи в море вышли дежурные силы поисково-спасательного обеспечения Балтийского флота в составе спасательного буксира "СБ-123", спасательного многофункционального катера и двух рейдовых водолазных катеров "Асхат Зиганшин" и "Валентин Гордеев". В Минобороны отметили, что на "пострадавший" ракетный катер была высажена аварийно-спасательная группа, которая оказала помощь экипажу в борьбе с пожаром и водой и в заделывании пробоины.

"В соответствии с планом учения флотские спасатели также отработали задачи по поиску и спасению экипажа, покинувшего поврежденное судно, с подъемом условно пострадавших людей с поверхности воды на борт, организации оказания первой медицинской помощи условно потерпевшим, и выполнили буксировку аварийного судна с помощью спасательного буксира в пункт базирования", - добавили в министерстве.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.