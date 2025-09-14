На тяжелой БМП может устанавливаться другой модуль, отметил Александр Потапов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Перспективной платформой для новой боевой машины поддержки танков может стать боевая машина пехоты Т-15 семейства "Армата". Об этом в интервью программе "Военная приемка" рассказал директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

"Перспективной платформой для БМПТ нового поколения может стать тяжелая боевая машина пехоты Т-15 семейства гусеничных машин на платформе "Армата". На тяжелой БМП может устанавливаться другой модуль, и использоваться может эта машина уже в другой конфигурации - боевой машины поддержки танков", - сказал он.