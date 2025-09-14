В частности, подразделения группировки ВС РФ "Центр" уничтожили до 450 военных Украины

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 330 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 170 солдат, от действий группировки "Запад" - свыше 240, подразделения группировки войск "Южная" уничтожили до 200, "Центр" - до 450, на направлении "Восток" - более 225 и "Днепр" - свыше 45 военнослужащих.