Армия РФ также нанесла удар по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили центры подготовки операторов беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - сообщили в военном ведомстве.