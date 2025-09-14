Бойцы группировки также поразили три автомобиля и живую силу противника

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Расчеты мотострелков-операторов ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили три автомобиля, живую силу и два дрона R-34 "Вампир" на краматорско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Противник, совершавший ротацию на автомобиле, был замечен и уничтожен в населенном пункте Константиновка. Попытка увернуться от российского ударного дрона у живой силы на втором автомобиле тоже не удалась. Также расчеты FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили брошенный автомобиль ВСУ на краматорско-дружковском направлении", - говорится в сообщении.

На том же направлении расчеты ударных дронов 6-й мотострелковой дивизии сбили два дрона R-34 "Вампир". "[Беспилотники] были вовремя уничтожены, не успев долететь до позиций российских войск. Они были оснащены сбросами", - отметили в военном ведомстве.