В белорусском Минобороны отметили, что артиллерийские подразделения поражают резервы условного противника, а штабы соединений и воинских частей используют современные системы связи и управления

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские военные уделяют особое внимание борьбе с диверсионно-разведывательными группами в рамках учений "Запад-2025". Об этом сообщили в МО Белоруссии.

По данным ведомства, на командных пунктах Северо-Западного и Западного оперативных командований ВС республики министр обороны Виктор Хренин заслушал доклады должностных лиц об оперативной обстановке. В ходе учений военнослужащие Белоруссии и России совместно выполняют задачи. "Особое внимание уделяется борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как проинформировали в пресс-службе, артиллерийские подразделения наносят огневое поражение резервам условного противника, препятствуя его продвижению. Штабы соединений и воинских частей активно используют современные системы связи и управления, обеспечивая координацию действий подчиненных сил и средств в условиях быстро меняющейся обстановки.

Кроме того, ВВС и войска ПВО двух стран тесно взаимодействуют, обеспечивая надежное прикрытие группировок войск от воздушных атак. Летчики выполняют задачи по перехвату целей, ведению воздушной разведки и огневой поддержке наземных подразделений.

В министерстве добавили, что командный пункт региональной группировки войск осуществляет централизованное управление ее силами, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач.