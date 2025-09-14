Глава ДНР отметил, что российские силы продолжают брать в охват группировку ВСУ

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения ведут серьезные бои сразу в пяти поселениях под Красным Лиманом (украинское название - Лиман) в Донецкой Народной Республики, продолжая таким образом брать в охват группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную в Красноармейско-димитровской агломерации. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Красноармейское направление: мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населенного пункта Родинское, также в районе Удачного серьезные боестолкновения, но при этом мы видим продолжающийся охват Красноармейско-димитровской агломерации, но уже с городскими боями. Также мы видим бои в районах населенных пунктах Муравка, Молодецкое, Чунишино", - сказал он на видео, размещенном в его Telegram-канале.

Пушилин добавил, что российские военнослужащие увеличивают буферную зону на стыке Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области: за текущую неделю бойцы "Востока" освободили Хорошее, Сосновку и Новопетровское.