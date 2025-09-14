Глава ДНР отметил, что российские бойцы уничтожили два крупных пункта управления БПЛА противника на константиновском направлении

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения берут в охват группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Александро-Шультино на константиновском участке фронта. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Константиновское направление: ведется охват группировки противника в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Александро-Шультино. Противник пытается бросать в бой малые штурмовые группы, дронами продолжает атаковать, но наши подразделения блокируют данные действия, насколько это возможно", - сказал руководитель региона на видео, размещенном в его Telegram-канале.

Пушилин добавил, что на неделе бойцы РФ уничтожили два крупных пункта управления БПЛА противника на константиновском направлении.