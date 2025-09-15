Военнослужащий добавил, что большая часть мин - иностранного производства

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Российские саперы ползком добирались до места разминирования на подступах к селу Сосновка Днепропетровской области, рассказал ТАСС сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Блага.

"В разминировании подходов к населенному пункту, чтобы штурмовые группы проходили через брешь в обороне, мы подходили ночью, скрытно, чтобы противник нас не обнаружил раньше времени, в основном ползком", - сказал сапер.

Он добавил, что большая часть мин - иностранного производства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сосновка Днепропетровской области.