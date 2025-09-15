В годы Великой Отечественной войны Иван Мурзин обезвредил более 650 мин

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Представители Международного противоминного центра Минобороны России поздравили в Белгородской области ветерана Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Мурзина 1927 года рождения, который в годы войны сам был сапером и обезвредил 650 мин, с днем рождения. Об этом рассказали в оборонном ведомстве.

"Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Федоровичу Мурзину исполнилось 98 лет. Он является почетным гражданином Чернянского района Белгородской области и примером истинного мужества. В его доме состоялось торжественное мероприятие, организованное специалистами Международного противоминного центра Минобороны России, главой района и представителями общественных организаций", - следует из сообщения.

Участники СВО выразили глубокую признательность Мурзину за его подвиг. В годы войны он проявил себя как высококвалифицированный сапер, обезвредив более 650 мин. За свои заслуги он был награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и "За доблестный труд". После завершения войны Мурзин посвятил свою жизнь образовательной деятельности, активно участвуя в воспитании патриотических чувств у молодежи.

Как отметили в оборонном ведомстве, Мурзин является живой легендой, которая вдохновляет всех на высокие идеалы и служение Родине.