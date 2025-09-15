Противник оказывает ожесточенное сопротивление и несет большие потери

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские военные в Волчанске, где ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, продвинулись вперед и расширили плацдарм на левобережье города. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В Волчанске на левом берегу реки Волчья противник оказывает ожесточенное сопротивление и несет большие потери. В ходе боев воины "Севера" продвинулись на 200 метров, расширив плацдарм на левобережье города", - сказали там.

В силовых структурах ранее уточняли, что на левобережье Волчанска и на востоке города продолжаются ожесточенные бои. ВСУ перебрасывают на эти территории резервы.