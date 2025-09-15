ТАСС: у Андреевки Сумской области уничтожена штурмовая группа ВСУ

Боевую задачу выполнили бойцы "Севера", уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Штурмовая группа ВСУ, которая пыталась атаковать, полностью уничтожена в районе Андреевки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении за сутки бойцы "Севера" отразили одну атаку 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе Андреевки. В результате комплексного огневого поражения вражеская штурмовая группа полностью уничтожена", - сказали там.

Как сообщили ранее силовики, тяжелые встречные бои ведутся в Сумской области, ВСУ перебрасывают новые резервы. ВСУ ежедневно пытаются безуспешно контратаковать на этом участке фронта, в том числе у Андреевки.