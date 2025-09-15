В процессе маневров смешанный авиационный корпус флота вывел из-под "удара" порядка 20 единиц техники

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Смешанный авиационный корпус Северного флота отработал защитные действия при нападении условного противника, при этом выведя из-под "удара" порядка 20 единиц авиационной техники. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе учения были отработаны действия дежурных сил по отражению нападения "противника" с применением современных роботизированных комплексов, а также мероприятия по противодействию диверсионно-разведывательным группам с применением малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. В установленные нормативные сроки из-под удара условного противника было выведено более 20 единиц воздушных судов из состава смешанного авиационного корпуса", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, среди выведенной техники были корабельные вертолеты, палубные истребители, противолодочные самолеты и другие виды специальной и транспортной авиации, в том числе самолеты Су-30 СМ, Су-33, Су-24М, МиГ-29К, Ту-142, Ил-38, вертолеты Ка-27 различных модификаций.

В Минобороны напомнили, что в рамках учений "Запад-2025" североморцы отрабатывают элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.