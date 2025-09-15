Марочко: жителей Днепропетровщины эвакуируют из попадающих в буферную зону поселений

Военный эксперт отметил, что речь идет о 18 населенных пунктов

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Украины проводят эвакуацию населения из 18 населенных пунктов Днепропетровской области, которые военные РФ освободят для формирования буферной зоны на стыке с Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

Издание "Страна" со ссылкой на днепропетровскую областную военную администрацию ранее сообщило, что принудительная эвакуация объявлена из 18 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области. По данным издания, эвакуация объявлена в поселке Покровское и соседних населенных пунктах: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково.

"Все вышеперечисленные населенные пункты [Днепропетровской области] - это потенциальные населенные пункты, которые мы будем занимать в качестве формирования буферной зоны. Поэтому подобного рода мероприятия лишь подтверждают то, что военно-политическое руководство Украины уже смирилось с тем, что мы займем данную территорию", - сказал он.

По данным Минобороны России, группировка войск "Восток" за неделю освободила населенные пункты Хорошее, Сосновка и Новопетровское в Днепропетровской области. Глава ДНР Денис Пушилин при этом отмечал, что ВС РФ расширили плацдарм и буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга ДНР.