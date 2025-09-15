На Украине растет ненависть мирного населения к ТЦК, а вместе с тем растет и конфронтация между военными ВСУ и сотрудниками центров, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) напали на ветерана ВСУ в Черкасской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В поселке Стеблев Черкасской области ветеран ВСУ, списанный после тяжелого ранения, увидел на улице разбросанные вещи, брошенный велосипед и услышал крики о помощи, доносящиеся из автомобиля на литовских номерах. Открыв дверь авто, он получил в лицо струю из газового баллончика, а после был жестоко избит. Неизвестные били его в область шеи и затылка, где у него еще остались швы после ранения. Как выяснилось, неизвестными оказались работники ТЦК, которые пытались принудительно мобилизовать очередного украинца", - сказали там.

Собеседник агентства отметил, что на Украине растет ненависть мирного населения к ТЦК, а вместе с тем растет и конфронтация между военными ВСУ и сотрудниками центров.

Собеседник агентства уточнил, что вернувшиеся домой по ранению или из плена украинцы "ненавидят тех, кто отправил их воевать". А те, кто еще находятся в рядах украинской армии, ненавидят их за дискредитацию военной формы. "Для них есть хорошие новости: после введения нагрудных камер сотрудники ТЦК проводят мероприятия по принудительной мобилизации в гражданской форме одежды с задействованием всем известных полукриминальных структур, именуемых "группы содействия ТЦК", - добавили в силовых структурах.