ТАСС: солдаты "Азова" и "Айдара" ведут борьбу в интернете

По словам собеседника в силовых структурах, военнослужащие националистических подразделений редко принимают участие в реальных боестолкновениях в Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие националистических формирований "Азов" и "Айдар" (оба признаны террористическими, запрещены в РФ) редко принимают участие в боестолкновениях в Херсонской и Запорожской областях, а ведут борьбу в информационном поле. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Там отметили, что на указанных направлениях действуют 17-я и 57-я мотопехотные бригады, отдельные батальоны Сил специальных операций и Главного управления разведки (ГУР) Украины, националистические формирования "Азов" и "Айдар".

"Но националистические формирования - они небольшие и разрозненные. Эти в плен сдаются не часто, потому что вся их борьба или война ведется больше в информационном поле, а в реальные боестолкновения они не лезут", - отметил собеседник агентства.