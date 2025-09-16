ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики заходили в село Новопетровское Днепропетровской через проходы, которые ВСУ оставляли себе для отступления. Как рассказал ТАСС командир штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Витор, маршруты движения штурмовиков выбрались под контролем с воздуха.

"Мы постоянно ведем с неба наблюдение, смотрим разные маршруты, где-то ищем какие-то проходы, потому что противник понимает, что они тоже будут отступать, оставляет для себя пути для отхода. Соответственно, мы стараемся это обнаружить, соответственно, затем заводим свои группы", - сказал командир.

Он подчеркнул, что ВС РФ используют маршруты ВСУ также для решения других задач.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новопетровское.