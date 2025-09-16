Проследив маршрут движения противника, операторы дронов получили команду на поражение выявленной цели

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач в зоне СВО в Харьковской области поразили расчет подразделения БПЛА "Небесная Мара" ВСУ, в состав которого входила женщина. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы дронов-разведчиков 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе наблюдения за местностью в зоне проведения СВО в Харьковской области обнаружили перемещающийся украинский расчет БПЛА. Для оперативного поражения цели в район был направлен расчет квадрокоптеров со сбросами. Проследив маршрут движения противника, операторы дронов получили команду на поражение выявленной цели.

"Подлетев на необходимое расстояние, российские операторы коптеров с максимальной точностью отработали сбросовыми боеприпасами по расчету БПЛА ВСУ, нанеся поражение номеру расчету и повредив оборудование. <...> В ходе дальнейшего наблюдения было установлено, что была ранена и бросила ценное оборудование оператора БПЛА женщина из состава отряда "Небесная Мара" украинских войск, действующего в Харьковской области", - сказали в оборонном ведомстве.