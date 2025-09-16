Боец Витор: ВС РФ захватили станцию РЭБ ВСУ на подступах к Новопетровскому

По словам военнослужащего, противник пытался спрятать оборудование под землей

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики при подходе к Новопетровскому (украинское название - Терновое) в Днепропетровской области зачистили крупный опорный пункт ВСУ и захватили станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Витор.

"Мелкими группами действовали. Зачищали. Один опорный пункт был, на котором противник попытался посопротивляться. Долго, два дня выкуривали их, но по итогу все-таки мы их выкурили, в результате чего была затрофеена установка РЭБ и аккумулятор к ней, от которого она подпитывается, заряжается", - сказал командир.

Он добавил, что ВСУ пытались спрятать оборудование под землей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новопетровское.