Бойцы "Севера" уничтожили живую силу и склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Север" нанесли огневое поражение месту сосредоточения и полевому складу боеприпасов украинских боевиков в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в лесной массив, рассредоточивает их, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия. Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение живой силы ВСУ в лесном массиве и с помощью корректировки БПЛА, нанес удары по целям", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что слаженность расчетов, мужество и героизм артиллеристов-десантников способствовали уничтожению как личного состав противника, так и замаскированного в лесу полевого склада с боеприпасами.

"Артиллерийские подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск "Север" ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в буферной зоне в Сумской области", - добавили в министерстве.