Расчеты БПЛА поразили боевую машину противника при движении на закрытые огневые позиции

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов 51-й армии Южного военного округа уничтожили танк противника в районе населенного пункта Родинское на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии Южного военного округа уничтожают бронетехнику противника на красноармейском направлении. В районе населенного пункта Родинское расчетами БПЛА был обнаружен танк украинских боевиков в ходе движения на закрытые огневые позиции. Расчет оперативно нанес поражение боевой машине, уничтожив ее", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на этом же участке расчеты ударных беспилотников на протяжении нескольких дней уничтожали боевые бронированные машины и колесную технику противника.