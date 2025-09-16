Ликвидация этого пункта управления дронами оказала значительное влияние на функционирование системы координации и применения беспилотников противника

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, пункт управления и расчеты БПЛА с личным составом ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артиллерийские подразделения 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне специальной военной операции на харьковском направлении. В этот раз расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" артиллерийского подразделения армейского корпуса уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, пункт управления и расчеты БПЛА, а также живую силу ВСУ", - следует из сообщения.

В ведомстве уточнили, что нанесение огневого поражения ВСУ было подтверждено кадрами объективного контроля с БПЛА, что свидетельствует о высокой эффективности применяемого вооружения и точности артиллерийских расчетов ВС РФ. Ликвидация данного пункта управления БПЛА противника оказала значительное влияние на функционирование системы координации и применения беспилотников подразделений ВСУ на данном участке.

В Минобороны подчеркнули, что подразделения группировки продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов.