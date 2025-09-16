Командование ВСУ уже направило подкрепление в этот район, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Военные РФ начали бои в районах сразу трех населенных пунктов Харьковской области - Отрадного, Бологовки и Двуречанского. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, из-за активизации бойцов РФ командование Вооруженных сил Украины уже направило подкрепление в данный район.

"За последние несколько суток наши войска начали активно работать по направлению населенных пунктов Отрадное, Бологовка и Двуречанское Харьковской области. Вероятнее всего, командование ВС РФ таким образом намерено создать буферную зону в данном районе между Белгородской и Харьковской областями", - сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что командование ВСУ уже отреагировало на активизацию российских войск в районах упомянутых населенных пунктов и направило к ним дополнительные силы и средства, сняв их из-под Хатнего, где "для вооруженных формирований Украины оперативно-тактическая обстановка также остается сложной".