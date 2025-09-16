ТАСС: ВСУ потеряли до 80 дронов после удара ВС РФ по пунктам запуска БПЛА

Эти позиции использовали для атак по территории России, сообщили в силовых структурах

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ВСУ потеряли до 80 дронов в Харьковской области в результате российских ударов по местам хранения и запуска БПЛА, используемых для террористических атак по территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Харьковской области по местам хранения и запуска вражеских БПЛА, используемых для террористических атак по российской территории, нанесено два удара ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс - прим. ТАСС). Противник потерял до 80 ударных дронов и множество единиц техники. Потери личного состава уточняются", - сказал собеседник агентства.