ТАСС: в Харьковской области ВСУ отступают с ряда участков

Противник несет потери под натиском бойцов "Севера"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ на ряде участков в Харьковской области с потерями отступают со своих позиций. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении ВСУ, несмотря на наличие большого количества сил и средств на данном участке, с потерями отступают под натиском бойцов "Севера". Кроме того, этому способствует интенсивная и грамотная работа артиллерии, расчетов ТОС (тяжелой огнеметной системы - прим. ТАСС) группировки "Север", а также авиации ВКС РФ", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что на участке фронта Меловое - Хатнее бойцы "Севера" перешли в контрнаступление, продвинулись на 2 тыс. метров и существенно расширили зону безопасности у российской границы.