При этом подразделение не могут обеспечить дронами из-за их нехватки, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новая рота БПЛА сформирована в ВСУ в штате 156-й отдельной механизированной бригады из-за потерь. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, обеспечить беспилотниками эту роту не удается из-за их нехватки.

"Украинское командование на сумском направлении продолжает наращивать количество подразделений БПЛА. В штате 156 омбр дополнительно сформирована рота БПЛА, однако снабженцам ВСУ обеспечить беспилотниками эту роту не удалось из-за острой их нехватки. Обеспечение подразделения дронами переложили на волонтеров, за деньги украинских граждан", - сказал собеседник.

Уточняется, что на сумском направлении в районе Андреевки противник силами 225-го ошп провел одну контратаку. В результате комплексного огневого поражения атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции.