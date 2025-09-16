Марочко: двое жителей Купянска погибли, подорвавшись на минах ВСУ

Еще один человек, 49-летний мужчина, получил ранения

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Двое жителей Купянска Харьковской области погибли за минувшую неделю, подорвавшись на установленных в городе минах ВСУ, еще один - получил ранения. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"По поступающей информации, за минувшую неделю в Купянске погибло двое мирных жителей, еще один человек получил ранения в результате подрывов на украинских минах, которыми вооруженные формирования Украины заминировали город", - сказал он со ссылкой на собственные источники.

Военный эксперт уточнил, что одна из погибших - 71-летняя женщина, подорвавшаяся на противопехотной осколочной мине МОН-50. Второй погибший - 61-летний мужчина. Он подорвался на растяжке на улице Сватовская, пытаясь попасть в убежище, и погиб из-за большой кровопотери и несвоевременной медпомощи. Еще один пострадавший - 49-летний мужчина. Он подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в районе городского сквера и лишился стопы.

1 сентября Марочко сообщал, что ВСУ заминировали порядка 80% Купянска и окрестностей. По его словам, бойцы РФ ежедневно фиксируют работы по минирования города и окрестностей противником.