Противник был обнаружен в ночное время суток в ходе воздушной разведки и патрулирования

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили у Клебан-Быковского водохранилища в ДНР три укрытия, в которых находились украинские операторы БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в темное время суток обнаружены и во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве также предоставили кадры поражения целей, сделанные с разведывательного беспилотника.