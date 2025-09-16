Количество выпущенных снарядов составляло до 530 в сутки, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины во время проведения региональных выборов ежесуточно выпускали по российским субъектам рекордное с начала года количество боеприпасов - до 530. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Главным внутриполитическим событием прошедшей недели - с 8 по 15 сентября - стало проведение региональных выборов в 81 субъекте Российской Федерации. На этом фоне число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530 единиц, достигнув максимального показателя с начала текущего года", - сказал он.

Мирошник уточнил, что всего за неделю украинские войска выпустили по субъектам РФ свыше 3,7 тыс. различных боеприпасов. "Свыше 70% всех боеприпасов, выпущенных украинскими вооруженными формированиями по гражданским целям, приходились на Белгородскую и Херсонскую области. Только за одни сутки в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали 17 мирных жителей, 1 из которых погиб", - сообщил он.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.