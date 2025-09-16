Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи над Баренцевым морем в ходе учений "Запад-2025"

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря в ходе совместных стратегических учений ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны России.

"При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали электронные пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около четырех часов. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - уточнили в военном ведомстве.