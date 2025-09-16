В Минобороны отметили, что работа операторов помогла наступающим подразделениям ВС РФ

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении воздушным тараном сбили два тяжелых дрона R18 ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск сбили тараном два беспилотных летательных аппарата R18, оснащенных модулем сброса, на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работа операторов помогла наступающим подразделениям ВС РФ.