Депутат Кувачев: освобождение севера Запорожья откроет дорогу на Херсон

Как заявил депутат Заксобрания Запорожской области, у командования есть четкое понимание, как выстроить стратегию, чтобы добиться успеха

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Освобождение северных населенных пунктов Запорожской области откроет российской армии путь на Херсон. Об этом ТАСС заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

"Мы надеемся, что по мере того, как мы сможем закрепить наши результаты на севере и освободить другие населенные пункты Запорожской области, то откроется окно возможностей для того, чтобы завершить освобождение Херсона и других населенных пунктов, жители которых хотят стать частью Российской Федерации", - сказал депутат.

Он добавил, что у командования есть четкое понимание, как выстроить стратегию, чтобы добиться успеха на всех направлениях.