ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск у села Иванополье в ДНР уничтожили украинских минометчиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки местности в районе н. п. Иванополье расчетом БПЛА Южной группировки войск была выявлена замаскированная позиция 120-мм миномета 100-й омсбр (отдельной мотострелковой бригады - прим. ТАСС) ВСУ. В результате нанесения огневого поражения ствольной артиллерией цель уничтожена", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также в районе села Плещеевка операторами дронов группировки был обнаружен и уничтожен склад продовольствия той же бригады противника.