Су-34 разбомбили инфраструктуру условного противника в ходе учений "Запад-2025"

Боевое применение осуществлялось с высот около 400 м

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экипажи Су-34 уничтожили инфраструктуру условного противника в ходе совместных стратегических учений ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны России.

"Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил отработали практическое бомбометание на одном из полигонов в рамках ССУ "Запад-2025". Летчики уничтожили наземные цели, обозначающие бронированную технику, бетонные укрытия, замаскированные укрепленные подземные командные пункты условного противника. В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар", - сообщили в российском военном ведомстве.

Там отметили, что боевое применение осуществлялось с высот около 400 м.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.