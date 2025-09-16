В Минобороны РФ уточнили, что были уничтожены наземные цели, обозначающие бронированную технику, бетонные укрытия, замаскированные укрепленные подземные командные пункты условного противника

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожили инфраструктуру условного противника, отработав бомбометание в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025", сообщили в Минобороны России.

"Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил отработали практическое бомбометание на одном из полигонов в рамках ССУ "Запад-2025", - сказали там.

В ведомстве уточнили, что были уничтожены наземные цели, обозначающие бронированную технику, бетонные укрытия, замаскированные укрепленные подземные командные пункты условного противника. В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.