Украинское командование бросило иностранцев на самые опасные рубежи на этом участке фронта, отметил штурмовик 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ефим

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ в Новопетровском, были обречены на гибель, рассказал ТАСС штурмовик 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ефим.

"Наемники были у них. Но они были обречены, в плен не сдаться, не уйти, до последнего были там", - сказал штурмовик.

Он подчеркнул, что украинское командование бросило иностранцев на самые опасные рубежи на этом участке фронта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новопетровское.