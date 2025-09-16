Балтийский флот выполнил боевые стрельбы крылатыми ракетами на учениях "Запад-2025"

В свою очередь многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Балтийского флота выполнили полет на предельно малых высотах вне зоны видимости радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов кораблей условного противника

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Силы Балтийского флота нанесли совместный ракетный удар крылатыми ракетами по морским целям в Балтийском море в ходе учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж корвета "Стойкий", расчет берегового ракетного комплекса "Бал" и экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота выполнили задачу по нанесению совместного ракетного удара крылатыми ракетами по мишенной позиции, имитирующей отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась экипажем корвета с использованием главного ударного оружия корабля - противокорабельного ракетного комплекса "Уран". Боевой расчет берегового ракетного комплекса "Бал" из позиционного района на побережье Калининградской области также нанес удар аналогичной крылатой ракетой. В свою очередь многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Балтийского флота выполнили полет на предельно малых высотах вне зоны видимости радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов кораблей условного противника. Пуски управляемых противокорабельных ракет Х-31А экипажи самолетов производили с максимально возможного удаления", - сообщили в военном ведомстве.