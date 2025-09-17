"Все, он заклинил": что говорят специалисты об иностранных автоматах — трофеях СВО

"У нашей металл прочнее"
В марте 2022 года, менее чем через месяц после начала спецоперации, Министерство обороны России рассказало о передаче подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик (позднее вошедших в состав Вооруженных сил РФ) трофейной техники и оружия ВСУ, которые были брошены, хранились на складах. Бойцы получили возможность всесторонне изучить трофеи, пострелять из них и сравнить с российским стрелковым вооружением.
В сентябре 2023 года военнослужащий ВС РФ с позывным Буйвол показал стрельбу из нескольких иностранных трофейных винтовок. Первый образец, американская AR-15, по словам бойца, быстро перегревается из-за применения алюминия в конструкции, у нее отсутствуют встроенные прицельные приспособления, а установленный коллиматорный прицел в ходе передвижения может отсоединиться. Затем Буйвол попытался сделать выстрел, но это ему удалось только после нескольких передергиваний затвора и ударов снизу по магазину. "Отдача очень сильная", — прокомментировал военнослужащий.
Во время демонстрации модификации американской М-16 выстрелить не удалось вовсе. "Все, он заклинил", — сообщил Буйвол, показав, что патрон застрял в канале ствола во время досылания из магазина. Боец отметил, что М4 — более современный аналог ветерана М-16 — он и его сослуживцы среди трофеев не встречали. По его мнению, Украине передают старые винтовки 1970–1980-х годов.
"Клинит чаще всего у них спусковой механизм, механизм перезаряжания", — сообщил боец штурмового подразделения с позывным Тайфун, изучивший одну из трофейных американских винтовок. "Видите, она сломалась от малейшего осколка, — добавил он, демонстрируя обломок рукоятки взведения затвора. — У нашей металл прочнее, так он не сломается".
Много западной "стрелковки" было брошено украинскими формированиями при бегстве из Курской области, куда они вторглись в августе 2024 года и откуда были окончательно выбиты в апреле 2025 года. "Взято огромное количество боеприпасов, вооружения различного типа. Мы отобрали несколько образцов, чтобы показать всю палитру интернациональной сволочи, которая пыталась топтать нашу священную курскую землю", — комментировал трофеи офицер Черноморского флота России с позывным Боцман.
Он показал журналистам штурмовые винтовки — немецкую Haenel MK556A2 2024 года выпуска, чешскую CZ BREN 2, бельгийские ручные пулеметы. По мнению военнослужащего, российское оружие превосходит западное по характеристикам и простоте использования.
На всеобщее обозрение
С трофеями могли ознакомиться и неспециалисты. В августе 2022 года в подмосковном парке "Патриот" открылась выставка вооружения и военной техники ВСУ — трофеев российских военнослужащих. Большинство из представленных образцов (их набралось более 450) были брошены украинскими военными исправными при отступлении. В число экспонатов входили десятки единиц стрелкового вооружения. 1 мая 2024 года на Поклонной горе в Москве начала работу масштабная экспозиция трофейной техники. Помимо 32 захваченных бронемашин, посетители смогли увидеть винтовки и пулеметы армий иностранных государств, тактическое снаряжение и многое другое, с чем воевали солдаты ВСУ. Подобные выставки проводились и в других российских городах.
Как напомнили в Минобороны России, в 1943–1948 годах в Московском парке культуры и отдыха имени Горького также проходила выставка трофеев, захваченных советскими бойцами у фашистской Германии. Иронично, что и 80 лет назад, и в 2024 году в Москве стояла немецкая бронемашина с названием Marder — тогда это была самоходная артустановка, в наши дни так называется боевая машина пехоты. Российским трофеем становился и немецкий пулемет MG3 — прямой потомок пулемета MG42, "воевавшего" против Советского Союза во время Великой Отечественной войны.
"Для XXI века это провал"
"Западные конструкторы любят эргономику, красивый дизайн, комфорт стрелка, но за это часто приходится платить надежностью, — рассказал в беседе с ТАСС российский видеоблогер, ведущий авторского шоу "Крупнокалиберный переполох" Алексей Смирнов. — Потому что русская школа — это все-таки простота, неприхотливость, способность работать в грязи, песке, морозе, после воды и т.д. В бою, где оружие должно стрелять всегда, именно это и решает".
Смирнов отметил, что большинство натовских винтовок, которые он изучал и демонстрировал в выпусках своего шоу, при стрельбе закусывали патроны, у них происходило двойное заряжание и прочие сбои в работе. Видеоблогер пояснил, что западные образцы оружия, которые он изучал и демонстрировал в выпусках своего шоу, — трофеи российских бойцов, захваченные в зоне спецоперации.
Смирнов является основателем гуманитарного батальона "Ангел", который помогает проживающим в зоне боевых действий людям. В июле 2025 года автомобиль ведущего авторского шоу атаковали три украинских дрона-камикадзе, жертв удалось избежать.
Видеоблогер отметил некоторые иностранные винтовки, с которыми он познакомился на практике. По его мнению, хорошо себя показали изделия бельгийской компании FN Herstal — штурмовая винтовка FN SCAR и пулемет FN MAG. Другой образец, которому Смирнов дал высокую оценку, — чешская CZ BREN 2. Специалист отметил ее малый вес, точность, модульную конструкцию, малую отдачу.
"А французский FAMAS или украинский UAR, например, — это оружие с очень серьезными проблемами, которые на войне непозволительны и непростительны", — сказал он, отметив, что часто ему встречались винтовки, заклинивания которых стоили украинским солдатам жизни.
"Винтовка FAMAS, наверное, самый известный "булл-пап" (компоновочная схема, в которой спусковой крючок находится впереди ударного механизма и магазина — прим. ТАСС) в мире, который использует патрон 5,56 мм, — рассказал ТАСС ведущий программы "Крупнокалиберный переполох". — Но, к сожалению, французы зачем-то решили сделать свой патрон, поэтому другие патроны в этой винтовке гарантированно закусывает". По словам Смирнова, бойцу, вооруженному FAMAS, необходимо искать фирменные французские патроны, что сделать практически нереально. Другие отмеченные специалистом недостатки оружия — высокие и неудобно расположенные прицельные приспособления, неудачная и хлипкая конструкция сошек, которые закрывают окно выброса гильз. "Максимально неудобная винтовка из всех, которые я встречал. Это первая винтовка, из которой после выстрела гильза прилетела мне прямо в лицо", — сообщил видеоблогер.
В одном из выпусков Смирнов тестировал винтовку UAR-10 UKROP — американскую AR-10, выпущенную по лицензии на украинских предприятиях. "Надо сказать, ее плохо лицензировали <...>. Самая большая проблема в том, что UAR-10 закусывает патроны — как и большинство лицензионных копий, которые производятся в Украине. Если происходит закусывание, то в бою это смертельная ошибка. А если происходит двойное заряжание, что случилось в нашем выпуске, это вообще полный атас", — поделился мнением видеоблогер, добавив, что UAR-10 UKROP — одна из худших протестированных им винтовок.
"Калашников": патентованная надежность
Российские бойцы используют в ходе спецоперации различные модификации автомата Калашникова, которые по итогам боевого применения постоянно дорабатываются. Так, в мае 2023 года концерн "Калашников" представил автомат АК-12, модернизированный по опыту использования в СВО. Разработчики исключили режим огня по два выстрела (он не давал значительных преимуществ, зато усложнял конструкцию), система управления огнем стала удобной для правшей и левшей, доработке подверглись узел запирания крышки, накладка газовой трубки, прицельные приспособления, цевье.
В сентябре 2024 года руководство концерна "Калашников" провело встречу с бойцами запорожского направления СВО. "Военнослужащие донесли до представителей концерна свое видение дальнейшего развития стрелкового оружия, а также пожелания по его комплектации", — сообщили в пресс-службе концерна.
В августе 2024 года "Калашников" устроил "краш-тест" АК-12 образца 2023 года. Сначала испытатель отстрелял носимый боезапас — один за другим шесть магазинов по 30 патронов. Затем в ход пошли снаряженные рожковые магазины со стола. До разрушения ствола из образца было сделано 654 выстрела с секундными паузами на смену магазинов — 21 "рожок".
"Лучшее оружие — это правда и боевой дух", — отметил боец подразделения группировки "Днепр" ВС РФ, осматривая очередные захваченные позиции противника с брошенным иностранным вооружением.
Виктор Бодров