"Все, он заклинил": что говорят специалисты об иностранных автоматах — трофеях СВО

С начала специальной военной операции российские военнослужащие захватывают большое количество иностранной техники, вооружений и боеприпасов, поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ) западными странами. Встречается и оружие, производимое на украинских предприятиях по иностранным лекалам. ТАСС собрал отзывы бойцов и специалистов, изучивших трофеи и сравнивших их с изделиями российских оружейников

"У нашей металл прочнее"

В марте 2022 года, менее чем через месяц после начала спецоперации, Министерство обороны России рассказало о передаче подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик (позднее вошедших в состав Вооруженных сил РФ) трофейной техники и оружия ВСУ, которые были брошены, хранились на складах. Бойцы получили возможность всесторонне изучить трофеи, пострелять из них и сравнить с российским стрелковым вооружением.

В сентябре 2023 года военнослужащий ВС РФ с позывным Буйвол показал стрельбу из нескольких иностранных трофейных винтовок. Первый образец, американская AR-15, по словам бойца, быстро перегревается из-за применения алюминия в конструкции, у нее отсутствуют встроенные прицельные приспособления, а установленный коллиматорный прицел в ходе передвижения может отсоединиться. Затем Буйвол попытался сделать выстрел, но это ему удалось только после нескольких передергиваний затвора и ударов снизу по магазину. "Отдача очень сильная", — прокомментировал военнослужащий.

Во время демонстрации модификации американской М-16 выстрелить не удалось вовсе. "Все, он заклинил", — сообщил Буйвол, показав, что патрон застрял в канале ствола во время досылания из магазина. Боец отметил, что М4 — более современный аналог ветерана М-16 — он и его сослуживцы среди трофеев не встречали. По его мнению, Украине передают старые винтовки 1970–1980-х годов.

"Клинит чаще всего у них спусковой механизм, механизм перезаряжания", — сообщил боец штурмового подразделения с позывным Тайфун, изучивший одну из трофейных американских винтовок. "Видите, она сломалась от малейшего осколка, — добавил он, демонстрируя обломок рукоятки взведения затвора. — У нашей металл прочнее, так он не сломается".

Много западной "стрелковки" было брошено украинскими формированиями при бегстве из Курской области, куда они вторглись в августе 2024 года и откуда были окончательно выбиты в апреле 2025 года. "Взято огромное количество боеприпасов, вооружения различного типа. Мы отобрали несколько образцов, чтобы показать всю палитру интернациональной сволочи, которая пыталась топтать нашу священную курскую землю", — комментировал трофеи офицер Черноморского флота России с позывным Боцман.

Он показал журналистам штурмовые винтовки — немецкую Haenel MK556A2 2024 года выпуска, чешскую CZ BREN 2, бельгийские ручные пулеметы. По мнению военнослужащего, российское оружие превосходит западное по характеристикам и простоте использования.

На всеобщее обозрение

С трофеями могли ознакомиться и неспециалисты. В августе 2022 года в подмосковном парке "Патриот" открылась выставка вооружения и военной техники ВСУ — трофеев российских военнослужащих. Большинство из представленных образцов (их набралось более 450) были брошены украинскими военными исправными при отступлении. В число экспонатов входили десятки единиц стрелкового вооружения. 1 мая 2024 года на Поклонной горе в Москве начала работу масштабная экспозиция трофейной техники. Помимо 32 захваченных бронемашин, посетители смогли увидеть винтовки и пулеметы армий иностранных государств, тактическое снаряжение и многое другое, с чем воевали солдаты ВСУ. Подобные выставки проводились и в других российских городах.

Как напомнили в Минобороны России, в 1943–1948 годах в Московском парке культуры и отдыха имени Горького также проходила выставка трофеев, захваченных советскими бойцами у фашистской Германии. Иронично, что и 80 лет назад, и в 2024 году в Москве стояла немецкая бронемашина с названием Marder — тогда это была самоходная артустановка, в наши дни так называется боевая машина пехоты. Российским трофеем становился и немецкий пулемет MG3 — прямой потомок пулемета MG42, "воевавшего" против Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Трофейная БМП Marder в Парке Победы на Поклонной горе, 25 апреля 2024 года © Сергей Булкин/ ТАСС

"Для XXI века это провал"

"Западные конструкторы любят эргономику, красивый дизайн, комфорт стрелка, но за это часто приходится платить надежностью, — рассказал в беседе с ТАСС российский видеоблогер, ведущий авторского шоу "Крупнокалиберный переполох" Алексей Смирнов. — Потому что русская школа — это все-таки простота, неприхотливость, способность работать в грязи, песке, морозе, после воды и т.д. В бою, где оружие должно стрелять всегда, именно это и решает".

Смирнов отметил, что большинство натовских винтовок, которые он изучал и демонстрировал в выпусках своего шоу, при стрельбе закусывали патроны, у них происходило двойное заряжание и прочие сбои в работе. Видеоблогер пояснил, что западные образцы оружия, которые он изучал и демонстрировал в выпусках своего шоу, — трофеи российских бойцов, захваченные в зоне спецоперации.

Мы сейчас очень активно наступаем и на Покровском направлении, и на других направлениях — наверное, хорошо, как никогда за все время боевых действий. И все образцы оружия, которые к нам попадают, — мы действительно на них даем обзоры и таким образом даем понять нашим зрителям и нашим военнослужащим, насколько это оружие хорошее или плохое и как им вообще пользоваться Алексей Смирнов Видеоблогер, ведущий шоу "Крупнокалиберный переполох"

Смирнов является основателем гуманитарного батальона "Ангел", который помогает проживающим в зоне боевых действий людям. В июле 2025 года автомобиль ведущего авторского шоу атаковали три украинских дрона-камикадзе, жертв удалось избежать.

Видеоблогер отметил некоторые иностранные винтовки, с которыми он познакомился на практике. По его мнению, хорошо себя показали изделия бельгийской компании FN Herstal — штурмовая винтовка FN SCAR и пулемет FN MAG. Другой образец, которому Смирнов дал высокую оценку, — чешская CZ BREN 2. Специалист отметил ее малый вес, точность, модульную конструкцию, малую отдачу.

На вид [BREN 2] — современная, легкая, удобная. Но даже на "родных" боеприпасах случилось закусывание патрона. Для XXI века это провал Алексей Смирнов Видеоблогер

"А французский FAMAS или украинский UAR, например, — это оружие с очень серьезными проблемами, которые на войне непозволительны и непростительны", — сказал он, отметив, что часто ему встречались винтовки, заклинивания которых стоили украинским солдатам жизни.

Трофейное оружие ВСУ © Минобороны РФ/ ТАСС

"Винтовка FAMAS, наверное, самый известный "булл-пап" (компоновочная схема, в которой спусковой крючок находится впереди ударного механизма и магазина — прим. ТАСС) в мире, который использует патрон 5,56 мм, — рассказал ТАСС ведущий программы "Крупнокалиберный переполох". — Но, к сожалению, французы зачем-то решили сделать свой патрон, поэтому другие патроны в этой винтовке гарантированно закусывает". По словам Смирнова, бойцу, вооруженному FAMAS, необходимо искать фирменные французские патроны, что сделать практически нереально. Другие отмеченные специалистом недостатки оружия — высокие и неудобно расположенные прицельные приспособления, неудачная и хлипкая конструкция сошек, которые закрывают окно выброса гильз. "Максимально неудобная винтовка из всех, которые я встречал. Это первая винтовка, из которой после выстрела гильза прилетела мне прямо в лицо", — сообщил видеоблогер.

FAMAS — это самое чудовищное оружие, которое породил конструкторский ум француза <...>. Возможно, он думал, что люди, которые из него будут стрелять, должны хрустеть, как французская булка Алексей Смирнов Видеоблогер

В одном из выпусков Смирнов тестировал винтовку UAR-10 UKROP — американскую AR-10, выпущенную по лицензии на украинских предприятиях. "Надо сказать, ее плохо лицензировали <...>. Самая большая проблема в том, что UAR-10 закусывает патроны — как и большинство лицензионных копий, которые производятся в Украине. Если происходит закусывание, то в бою это смертельная ошибка. А если происходит двойное заряжание, что случилось в нашем выпуске, это вообще полный атас", — поделился мнением видеоблогер, добавив, что UAR-10 UKROP — одна из худших протестированных им винтовок.

"Калашников": патентованная надежность

Российские бойцы используют в ходе спецоперации различные модификации автомата Калашникова, которые по итогам боевого применения постоянно дорабатываются. Так, в мае 2023 года концерн "Калашников" представил автомат АК-12, модернизированный по опыту использования в СВО. Разработчики исключили режим огня по два выстрела (он не давал значительных преимуществ, зато усложнял конструкцию), система управления огнем стала удобной для правшей и левшей, доработке подверглись узел запирания крышки, накладка газовой трубки, прицельные приспособления, цевье.

Тренировка десантно-штурмового батальона с автоматом АК-12К © Александр Полегенько/ ТАСС

В сентябре 2024 года руководство концерна "Калашников" провело встречу с бойцами запорожского направления СВО. "Военнослужащие донесли до представителей концерна свое видение дальнейшего развития стрелкового оружия, а также пожелания по его комплектации", — сообщили в пресс-службе концерна.

Теперь у "Калашникова" появляются регулируемые приклады, удобные планки, улучшенные предохранители. То есть он сохранил простоту и надежность, но становится гораздо удобнее для бойца. И это не может не радовать, потому что надежность свою Калашников уже практически запатентовал Алексей Смирнов Видеоблогер

В августе 2024 года "Калашников" устроил "краш-тест" АК-12 образца 2023 года. Сначала испытатель отстрелял носимый боезапас — один за другим шесть магазинов по 30 патронов. Затем в ход пошли снаряженные рожковые магазины со стола. До разрушения ствола из образца было сделано 654 выстрела с секундными паузами на смену магазинов — 21 "рожок".

"Лучшее оружие — это правда и боевой дух", — отметил боец подразделения группировки "Днепр" ВС РФ, осматривая очередные захваченные позиции противника с брошенным иностранным вооружением.

Виктор Бодров