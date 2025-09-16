Операторы FPV-дронов также ударили по микроавтобусу противника, который использовали для ротации в прифронтовой полосе

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов Южной группировки войск сорвали ротацию подразделений ВСУ на краматорско-дружковском направлении, уничтожив два пикапа и микроавтобус с украинскими солдатами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, в ходе ведения воздушной разведки военнослужащие 71-й мотострелковой дивизии обнаружили пикап ВСУ, направлявшийся к передовым украинским позициям. "Операторы FPV-дронов не оставили без внимания автомобиль и уничтожили его. Также операторы БПЛА обнаружили и сбросом с ударного типа уничтожили квадроцикл противника", - сказали в ведомстве.

В свою очередь операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки также поразили пикап с украинскими солдатами. Кроме того, они уничтожили микроавтобус ВСУ, который противник использовал для проведения ротации в прифронтовой полосе.