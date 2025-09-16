Пленный из ВСУ рассказал, что его мобилизовали, пока он ждал автобус

Сергей Безбородов сообщил, что 45 дней жил в учебном центре во Львовской области, однако сама подготовка длилась порядка 10 дней

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий 119-й бригады теробороны Украины Сергей Безбородов, сдавшийся в плен российскими бойцам в районе Серебрянского лесничества, рассказал, что сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) забрали его в свой микроавтобус в выходной день с остановки общественного транспорта.

"Приехал от брата на остановку, ждал транспорт, чтобы добраться на работу. Это было воскресенье, я не знал, что ТЦК тоже работает в воскресенье. Ждал-ждал, слышу, что приехал какой-то транспорт. Обернулся, посмотрел - бусик, вышли из него и спросили документы. Я сказал, что документы на работе. Они мне сказали: "Давай сядем в машину, приедем в военкомат, мы там все проверим, в базу зайдем". Ну я поехал с ними в военкомат", - сказал он на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Он также рассказал, что 45 дней жил в учебном центре во Львовской области, однако сама подготовка длилась порядка 10 дней.