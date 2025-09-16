Штурмовики ЛенВО уничтожили ДРГ "противника" в ходе учений "Запад-2025"

В ходе выполнения учебно-боевой задачи также проводилась отработка действий при эвакуации раненых и подвозе боеприпасов с использованием малогабаритных транспортных средств

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Ленинградского военного округа (ЛенВО) уничтожили диверсионно-разведывательную группу и заняли опорный пункт условного противника в ходе ССУ "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ.

"В Калининградской области в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" штурмовики армейского корпуса Ленинградского военного округа отработали действия по уничтожению диверсионно-разведывательной группы и освобождению населенного пункта от условного противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ходе учения штурмовой отряд поэтапно выполнил три основные тактические задачи. На подступах к населенному пункту военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу в прилегающей лесополосе. Затем подразделение столкнулось с обороняющимся в опорном пункте "противником". При поддержке огня из РПГ-7 и работы снайперской пары штурмовики уничтожили пулеметный расчет, после чего продолжили штурм, провели зачистку и закрепились на опорном пункте.

В ходе выполнения учебно-боевой задачи также проводилась отработка действий при эвакуации раненых и подвозе боеприпасов с использованием малогабаритных транспортных средств - кроссовых мотоциклов. Завершением штурмовых действий стало освобождение населенного пункта от условного противника. В уличных боях операторы БПЛА осуществляли корректировку действий мотострелковых подразделений. Финальной точкой стало водружение государственного флага на административном здании.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.