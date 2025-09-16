Во время выполнения полетных заданий авиационные экипажи применяли осколочно-фугасные авиационные бомбы, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы коалиционной группировки войск поразили наземные цели условного противника ракетными ударами в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025", сообщили в Минобороны России.

"В рамках совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" экипажи ударных вертолетов Ми-35м нанесли огневое поражение условному противнику неуправляемыми авиационными ракетами", - следует из сообщения.

Там рассказали, что летчики боевых вертолетов на предельно малых высотах подошли к рубежам пуска неуправляемых ракет и осуществили пуски и стрельбу из авиационных пушек, уничтожив наземные цели, обозначающие пункты управления и колонны техники. В целях завоевания огневого превосходства и поражения критически важных объектов условного противника и его резервов штурмовая и оперативно-тактическая авиация коалиционной группировки войск нанесла по "противнику" удар, в том числе с использованием авиационных бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В авиационном ударе с применением ударных комплексов оперативно-тактической авиации были задействованы штурмовики Су-25, многофункциональные истребители СУ-30СМ, истребители Су-35, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34. Истребительное прикрытие действий штурмовой и оперативно-тактической авиации способом расчистки воздушного пространства ведением высокоманевренных воздушных боев осуществили многофункциональные истребители. Боевое применение авиации выполнялось с высот от 600 до 1 200 метров в составе пар. Вылеты авиации осуществлялись с военных аэродромов, расположенных на территории Республики Беларусь.

Во время выполнения полетных заданий авиационные экипажи применяли осколочно-фугасные авиационные бомбы, уничтожив цели, обозначающие важные объекты условного противника, включая системы управления, комплексы ПВО, стоянки техники. После выполнения боевого применения авиационных средств поражения в ходе розыгрыша практических действий основного этапа ССУ "Запад-2025" экипажи самолетов вернулись на аэродромы базирования.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.