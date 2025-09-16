В ходе церемонии глава МО республики Виктор Хренин и замначальника Генерального штаба ВС РФ Сергей Истраков наградили ведомственными медалями и подарками отличившихся во время совместных учебных мероприятий

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Торжественное построение подразделений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь состоялось в ходе завершения основной части совместных стратегических учений "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе завершения основной части ССУ "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Республики Беларусь прошло торжественное построение подразделений вооруженных сил двух стран", - говорится в сообщении.

В ходе церемонии глава военного ведомства Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков наградили ведомственными медалями и ценными подарками военнослужащих, отличившихся во время проведения совместных учений "Запад-2025". Затем перед участниками выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Академического ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Республики Беларусь. После торжественной части личный состав вернулся к выполнению поставленных задач в рамках ССУ "Запад-2025".