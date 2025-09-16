Путин присутствовал на стратегических учениях "Запад-2025"

В ходе маневров отрабатывались вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства

МУЛИНО /Нижегородская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на нижегородском полигоне Мулино наблюдал за стратегическими учениями "Запад-2025", передает корреспондент ТАСС.

В ходе маневров отрабатывались вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах.

Учения проводились совместно вооруженными силами России и Белоруссии. Они продлились с 12 по 16 сентября.