В Россию прибыл глава МО Белоруссии для наблюдения за учениями "Запад"

На мероприятии особое внимание уделят отработке вопросов взаимодействия и координации действий при выполнении совместных задач

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл на один из полигонов в России, где примет участие в наблюдении за учениями "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны республики.

"Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл на один из полигонов в Российской Федерации, где примет участие в наблюдении за розыгрышем боевых действий в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, Хренин ознакомится с ходом выполнения учебно-боевых задач подразделениями вооруженных сил двух стран. Особое внимание будет уделено отработке вопросов взаимодействия и координации действий при выполнении совместных задач.