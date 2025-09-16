Также использовали свыше 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники

МУЛИНО /Нижегородская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Более 57 тыс. военных и более 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники привлекалось к совместным стратегическим учениям ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025". Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля.

"Всего к участию в совместном стратегическом учении "Запад-2025" привлекалось: на территории Российской Федерации - свыше 50 тыс. военнослужащих, более 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, из них более 100 летательных аппаратов и свыше 80 кораблей и судов обеспечения; на территории Республики Беларусь - до 7 тыс. военнослужащих, из них более 1,2 тыс. из состава российской составляющей региональной группировки войск (сил)", - говорится в материалах.