Марочко: Киев нанес террористический удар по ЗАЭС из-за проигрышей на фронте

Украина все больше и больше наносит удары по электростанции, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли террористический удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за своих проигрышей на линии фронта в зоне специальной военной операции. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее на ЗАЭС сообщили, что ВСУ из артиллерии обстреляли территорию в районе топливных складов станции, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. Пожар локализован, ситуацию контролируют персонал и аварийные службы.

"К сожалению, вынужден констатировать что, чем больше проигрышей на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, тем больше военно-политическое руководство Украины предпринимает попыток террористической деятельности, в том числе, не пренебрегая ядерной угрозой. <…> Сейчас Киев все больше и больше наносит удары по данной электростанции", - сказал Марочко.