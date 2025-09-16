В их числе четыре полигона на территории Белоруссии, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров

МУЛИНО /Нижегородская область/, 16 сентября. /ТАСС/. 41 полигон задействован в учениях "Запад-2025", в их числе 4 полигона на территории Белоруссии. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

"В ходе учения 41 полигон задействован, в том числе 4 полигона на территории Республики Беларусь, [было проведено] 377 учебно-боевых мероприятий и 7 пусков крылатых ракет большой дальности. Сегодня в ходе практической работы на 15-й минуте будет выполняться пуск фрегатом "Адмирал Головко" одной крылатой ракеты "Циркон", - сказал Евкуров.